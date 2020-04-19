Украинец Хачериди попал в громкий скандал после матча чемпионата Беларуси

Украинский защитник брестского “Динамо” Евгений Хачериди пытался ударить арбитра после окончания матча 5-го тура чемпионата Беларуси с “Витебском”.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Прессбол”.

По данным источника, украинец набросился на арбитра Сергея Чистова, который удалил его на 85-й минуте. Также судья в этом эпизоде назначил пенальти, благодаря которому “Витебск” забил единственный гол в матче. Кроме Хачериди, в подтрибунном помещении бесчинствовал массажист “Динамо” Сергей Лапицкий, который оскорбил арбитров нецензурной бранью.

32-летний Хачериди является уроженцем Мелитополя. Большую часть своей карьеры он провел в киевском “Динамо”, в составе которого три раза становился чемпионом Украины.

Ранее сообщалось, что в матче чемпионата Беларуси футболист слился с рекламным щитом.