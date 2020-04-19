Лучше не дышать: появились свежие фото окутанного смогом Киева

В сети появились свежие фото окутанного дымом Киева, загрязненность воздуха рекордно высокая в столице

Фото появилось в Facebook блогера Влада Антонова.

“Прекрасный Киев… если не дышать“, – подписал фото Антонов.

На фото видно, что над городом густой туман, точнее смог – вокруг все серое.

На переднем плане не затруднена видимость, однако разглядеть что-то на расстоянии практически невозможно, все в дыму.

Фото: Александр Гусев

Фото: Александр Гусев

Фото: Александр Гусев

Напомним, что уровень загрязненности воздуха в Киеве, по состоянию на 7:12, составляет 190 единиц (при норме 50), что в несколько раз превышает норму.

Как сообщал “источник”, смог наблюдается не только в Киеве – топ-9 онлайн рейтинга украинских городов с наиболее загрязненным воздухом.

Также сообщалось, что, по прогнозам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, смог в Киеве начнет рассеиваться уже с понедельника, 20 апреля.