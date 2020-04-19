Лучше не дышать: появились свежие фото окутанного смогом Киева

В сети появились свежие фото окутанного дымом Киева, загрязненность воздуха рекордно высокая в столице
Фото появилось в Facebook блогера Влада Антонова.
“Прекрасный Киев… если не дышать“, – подписал фото Антонов.
На фото видно, что над городом густой туман, точнее смог – вокруг все серое.
На переднем плане не затруднена видимость, однако разглядеть что-то на расстоянии практически невозможно, все в дыму.
Напомним, что уровень загрязненности воздуха в Киеве, по состоянию на 7:12, составляет 190 единиц (при норме 50), что в несколько раз превышает норму.
Как сообщал “источник”, смог наблюдается не только в Киеве – топ-9 онлайн рейтинга украинских городов с наиболее загрязненным воздухом.
Также сообщалось, что, по прогнозам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, смог в Киеве начнет рассеиваться уже с понедельника, 20 апреля.