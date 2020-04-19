Давайте помолимся дома: Усик призвал украинцев не идти в храмы на Пасху

Украинский боксер Александр Усик призвал граждан не ходить в храмы и отпраздновать Пасху дома.

Об этом украинец сказал во время прямого эфира в своем Instagram.

“Говорят, что когда люди не признают свои ошибки – это плохо, а когда они признают ошибки – это, наверное, чуть-чуть хорошо. Так вот, я хочу сказать лично за себя.

Когда я впервые услышал о том, что хотят закрыть храмы и не пускать туда людей, во мне заиграла такая внутренняя гордыня, которая сказала мне: “Александр, как же так, закроют храмы, а ну быстро что-то делай”.

Я сказал: “Люди, идите в храмы”. Я не отрекаюсь от своих слов, я скажу вам то же самое. Идите в храмы. Но на данный момент ситуация сложная в том, что все закрывают и ужесточают карантин.

Так вот о чем я хочу попросить весь здравый православный народ, который уже соскучился за службами, за причастием, за всей той благодатью, которую мы получаем от нашего небесного отца. Друзья, давайте соберемся сегодня, поставим свечку и помолимся дома, всей семьей. Кто не может с семьей, пусть помолится сам”, – сказал Усик.

Ранее “источник” публиковал подборку красивых СМС-поздравлений с Пасхой.