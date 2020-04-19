Задействовали авиацию и технику ВСУ: фото и видео страшных пожаров под Киевом и Житомиром

Спасатели продолжают тушить масштабные лесные пожары в Киевской и Житомирской области, задействованы самолеты и военная техника.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС Украины.

По состоянию на утро 19 апреля, в Житомирской области остается 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4 ячейках продолжаются работы по ограничению их распространения. Спасатели и работники лесных хозяйств не допустили уничтожения зданий и сооружений в 6 населенных пунктах.

При этом в отселенных населенных пунктах огнем было уничтожено 39 зданий, некоторые из которых самовольно использовались населением как дачные участки, спасено 45 зданий.

К тушению пожаров привлечены 960 человек и 156 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлено 21 сброс (168 тонн воды).

В Киевской области по состоянию на утро 19 апреля, в зоне отчуждения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубьянского, Паришивского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно восемь путепрокладчиков Вооруженных Сил Украины.

“Угрозы объекту Укрытия, хранилищу радиационных отходов и другим критическим объектам Зоны отчуждения нет“, – подчеркнули в ГСЧС.

К тушению пожаров привлечено 723 человек и 154 единиц техники, в том числе 3 вертолета, которыми 18 апреля осуществлено 208 сбросов – 416 т. воды.

Как сообщал “источник”, в МВД Украины не исключают, что пожары в Чорнобыльский зоне и в Житомирской области, ставшие причиной загрязнения воздуха в Киеве, могут быть результатом спланированной диверсии.