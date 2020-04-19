Десятки новых случаев и больные дети: данные по коронавирусу в Киеве на 19 апреля

За последние сутки, 19 апреля, в Киеве коронавирусом заразился 31 человек, еще один умер от COVID-19.
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Об этом сообщает Минздрав.
За время пандемии, в Киеве, инфицирован 801 человек.
За последние сутки заболели:
- 18 женщин от 29 до 76 лет;
- 11 мужчин от 26 до 77 лет;
- 10-летняя девочка;
- 13-летний мальчик;
- 4 медика.
Из них, 5 пациентов госпитализировали.
1 человек умер за последние сутки.
Как сообщал “источник”, по состоянию на 9:00 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
Напомним, в Киеве зараженных коронавирусом COVID-19 планируют транспортировать в капсулах.