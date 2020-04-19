“Копы” поймали поджигателей на скутерах, “орудовавших” под Киевом: фото и видео

В субботу, 18 апреля, задержали двух молодых людей, которые могут быть причастны к поджогу сухостоя на берегу реки Ирпень вблизи сел Гатное и Белогородка Киево-Святошинского района.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В сети появилось видео, где мужчина увидел двух парней на скутерах рядом с местом горения сухой травы и кустов. При этом молодые люди стояли и смотрели, как горит огонь, а в ответ на обвинения отрицали, что это они устроили поджог. Оба были на мотороллерах без номеров государственной регистрации, на одном из них был шлем. Автор видео сразу начал вызывать полицию.

“Как только полицейские обнаружили в сети интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски“, – сообщили в полиции.

Полицейские оперативно установили лиц, которые были зафиксированы на видео. Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это – 28 и 29-летние жители города Ирпеня. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались.

Информация о поджоге внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса. Решается вопрос об объявлении подозрения мужчинам. Им грозит до 153 тысяч гривен штрафа или до 5 лет заключения.

Как сообщал “источник”, советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что МВД Украины не исключают, что участившиеся в последнее время пожары в Украине могут быть результатом спланированной диверсии. Он призвал украинцев сообщать о выявлении факта и местонахождения предполагаемых поджигателей и диверсантов, которые осуществляют провокации с поджогами в лесных зонах.