Лучшие поздравления с Пасхой в прозе и видео

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – это светлый семейный праздник. В 2020 году православные христиане отмечают его 19 апреля. Не забудьте в этот день поздравить своих друзей и близких, и пожелать им здоровья и душевного тепла. Особенно важно сделать это сейчас, когда в стране карантин, и мы не можем приехать в гости к родным людям.

Если вам тяжело подобрать правильные слова, то предлагаем воспользоваться нашей шпаргалкой. “источник” собрал самые теплые поздравления с Пасхой 2020 своими словами, которые вызовут улыбку на лице и подарят ощущение праздника.

Поздравления с Пасхой в прозе

Поздравляем Вас со Светлой Пасхой! Желаем мира, добра, любви, душевного спокойствия и благополучия! Пусть ваш очаг всегда греет любовь, близкие будут рядом, все ожидания непременно оправдаются, а заветные мечты и желания обязательно сбудутся!

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Поздравляю Вас со светлым праздником Воскресения Христова. В этот день позабудьте о злости и печали, пусть Вас не тревожат сегодня заботы. Пусть святая Пасха принесет Вам надежду и уверенность в будущем, а сердце наполнится светом и теплом. Пусть Божья милость освещает Вам путь, а в семье царит мир и любовь. Христос Воскресе!

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Со светлым праздником! Пусть ангел закрывает своим большим, надежным крылом от всех невзгод, мысли пусть будут светлые, пусть счастье в дом приходит с каждым рассветом. А жизнь наполнится яркими событиями, честными друзьями, позитивным настроением, приятными ощущениями.

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Христос Воскресе! В этот светлый, теплый день – праздник Пасхи – желаю вам всего доброго и хорошего, благополучия Вам и вашей семье. Весной природа обновляется, пусть обновится и ваша жизнь, а чувство светлой радости не покидает душу ещё долгие лета. Гармонии, любви и семейного уюта Вам. Воистину воскресе!

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Поздравляем вас с самым главным православным праздником – светлым Христовым Воскресением! Пусть сам Господь оберегает, очищает и просветляет вашу душу! А радость, любовь и добро будут вашими верными спутниками на всем жизненном пути!

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В Светлую Пасху хочу пожелать вам, чтобы дом наполнялся теплом и уютом, жизнь – любовью и счастье, а ваши родные всегда были здоровы. Пускай ваша жизнь будет именно такой, какой вы хотите ее видеть, а мелкие разочарования станут лишь ступенью к замечательному будущему.