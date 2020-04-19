Президент “Динамо” удивил техникой работы с мячом и поздравил фанатов с праздником Пасхи: опубликовано видео

Президент киевского “Динамо” Игорь Суркис 40 раз набил мяч сидя на стуле, а затем поздравил болельщиков с праздником Пасхи.

Видео опубликовала дочь функционера Яна на своей странице в Instagram.

“Всем привет! С наступающим праздником! Передаю эстафету игрокам и тренерам “Динамо” Киев”, – сказал Суркис.

Поступок президента восхитил фанатов, которые отметились восторженными комментариями.

“Красавчик”.

“Все равно так никто не умеет, кроме нашего президента ДК!”.

“Вот это уровень! Не каждый профессиональный игрок так может!”.

“Вот и усиление на следующий сезон”.

“Вместо Беседина пахана на поле нужно выпускать”.

“Как всегда лучший в своем деле!)”.

“В порядке батя)”.

“Супер, Игорь Суркус набивает лучше Hазария Русина в сто раз”.

“Пахан в форме”.

“Big Boss”.

“Я думаю, так большинство футболистов не сделает”, – пишут пользователи.

Ранее “источник” опубликовал подборку поздравлений с праздником Пасхи.