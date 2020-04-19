Ни дня без пожара: в Киеве произошло серьезное ЧП возле жилых домов, фото

В Киеве в воскресенье, 19 апреля, на улице Радужная, 2Б произошел очередной пожар.

Об этом сообщается на Facebook-странице dtp.kiev.ua.

По данным сообщества, пожар начался из-за того, что бездомные жгли мусор. На месте работали бойцы ГСЧС, в 9:45 возгорание было ликвидировано. Данных о пострадавших нет.

Отметим, пожары в Киеве в последние дни случаются довольно часто.

Как сообщал “источник”, 17 апреля в Киеве разбушевался сильнейший пожар в популярном ресторане “Новая Земля”, который находится на улице Ревуцкого.

Горит и в области – в Киево-Святошинском районе Киевской области 18 апреля вспыхнул сильный лесной пожар.