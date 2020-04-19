Паника в супермаркетах и “копы” за углом: появился рассказ о карантине в Польше, фото

Российская журналистка, которая живет в Европе, рассказала как проходит карантин в Польше и как жители реагируют на него.

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Об этом сообщает StarHit.

В Польше волна паники в первую очередь коснулась супермаркетов.

“Тогда, оказавшись в продуктовом, я с удивлением обнаружила, что мяса, как и круп, на витринах нет. Гречка, рис и прочие важные для любой хозяйки товары стали дефицитом. В особом почете оказалась туалетная бумага: упаковки по восемь рулонов исчезали с полок как по мановению волшебной палочки. К счастью, это безумие закончилось уже к середине марта. Но начались другие проблемы: ввели строгие правила, касающиеся числа покупателей. Новшества просты и беспощадны: количество посетителей не должно превышать трех человек на каждой кассе. То есть, если касс пять, то и покупателей внутри только 15″, – рассказала Олеся.

Из-за запрета, около входа образовались длинные очереди, чтобы зайти в магазин приходится ждать 15-25 минут, но люди послушно стоят в очереди и соблюдают дистанцию.

Касательно общественного транспорта, то еще в начале марта кабины водителей в автобусах оградили специальной лентой, заходить за которую нельзя.

“Одновременно в салоне могут находиться не более 13-20 пассажиров (в зависимости от размера транспортного средства), но это правило мало кто соблюдает. С утра, когда пассажиропоток особенно высок, посчитать, сколько людей зашло и вышло из салона, невозможно. Поездки на большие расстояния и вовсе запрещены. Твоя задача в данной ситуации: сидеть дома и ждать позитивных изменений”, – рассказала журналистка.

Детские площадки в Варшаве закрыты, но, конечно, мамы с детьми продолжают гулять возле домов, но кроме этого сходить им некуда. Парки и леса закрыты, вот и приходится ходить туда-сюда по территории жилого комплекса.

“Зато поляки еще больше полюбили спорт. Сейчас, когда каждый выход из дома воспринимается как важное событие, на улицах стало больше спортсменов-любителей. Пробежки официально не запрещены, но с 16 апреля всем людям, находящимся на улице, необходимо носить маски, что затрудняет физическую активность. Поэтому и бегуны теперь перемещаются трусцой с опаской: вдруг за углом их ожидает наряд полиции, – написала Олеся.

Для посещения работы необходимо иметь специальное разрешение.

“Мой муж, являющийся сотрудником пекарни, как раз относится к числу тех граждан, которые все еще трудятся даже в период пандемии. Вот только разрешение у него ни разу не спрашивали. Проверка проводится выборочно, что помогает избежать тех проблем, которые были на днях в московском метро. На самом производстве ввели строгие правила. Теперь сотрудники постоянно обрабатывают руки антисептиком. Трудятся небольшими бригадами, состав которых не меняется: одна бригада уходит с рабочего места за полчаса до прихода другой”, – рассказала журналистка.

По ее словам, правительство позаботилось и об эмигрантах, коих в Польше очень много. Если в период эпидемии у вас заканчивается туристическая или рабочая виза, она автоматически продлевается до окончания карантина: плюс еще один месяц. То есть, если карантин заканчивается 1 июня, то до 1 июля вы можете спокойно находиться в Польше.

“16 апреля польское правительство объявило, что эпидемия пошла на спад. С 20 апреля местные жители могут посещать парки, леса, но при этом правило на соблюдение дистанции и ношение масок сохраняется. Об открытии границ речи не идет и, скорее всего, до осени этого не случится. Так что с надеждой слетать летом к родственникам в Украину я уже попрощалась, но зато теперь могу хотя бы сходить в парк с собакой“, – написала она.

О том как проходит карантин в Кракове читайте в материале “источника” – Пустой транспорт и дикие кабаны в центре города – жительница Кракова о жизни на карантине.