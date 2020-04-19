Тенденция меняется: Минздрав обнародовал статистику по коронавирусу на 19 апреля

По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.
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Об этом сообщает Минздрав Украины.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 330 случаев;
Волынская область – 150 случаев;
Днепропетровская область – 110 случаев;
Донецкая область – 16 случаев;
Житомирская область – 211 случаев;
Закарпатская область – 182 случая;
Запорожская область – 131 случай;
Ивано-Франковская область – 480 случаев;
Кировоградская область – 245 случаев;
г. Киев – 801 случай;
Киевская область – 304 случая;
Львовская область – 245 случаев;
Луганская область – 24 случая;
Николаевская область – 37 случаев;
Одесская область – 112 случаев;
Полтавская область – 61 случай;
Ровенская область – 308 случаев;
Сумская область – 83 случая;
Тернопольская область – 390 случаев;
Харьковская область – 67 случаев;
Херсонская область – 63 случая;
Хмельницкая область – 47 случаев;
Черновицкая область – 889 случаев;
Черкасская область – 151 случай;
Черниговская область – 12 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр общественного здоровья Украины поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.
Примечательно, что тенденция с заболеваемостью COVID-19 в Украине несколько улучшилась, тогда как 17 апреля был подтвержден 501 новый случай заболевания, 18 апреля – 444, а за минувшие сутки 343. Динамика роста заболеваемости коронавирусом снижается.
Как сообщал “источник”, в Киеве зараженных коронавирусом COVID-19 планируют транспортировать в капсулах.