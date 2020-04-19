Тенденция меняется: Минздрав обнародовал статистику по коронавирусу на 19 апреля

По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая.

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Об этом сообщает Минздрав Украины.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 330 случаев;

Волынская область – 150 случаев;

Днепропетровская область – 110 случаев;

Донецкая область – 16 случаев;

Житомирская область – 211 случаев;

Закарпатская область – 182 случая;

Запорожская область – 131 случай;

Ивано-Франковская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 245 случаев;

г. Киев – 801 случай;

Киевская область – 304 случая;

Львовская область – 245 случаев;

Луганская область – 24 случая;

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 112 случаев;

Полтавская область – 61 случай;

Ровенская область – 308 случаев;

Сумская область – 83 случая;

Тернопольская область – 390 случаев;

Харьковская область – 67 случаев;

Херсонская область – 63 случая;

Хмельницкая область – 47 случаев;

Черновицкая область – 889 случаев;

Черкасская область – 151 случай;

Черниговская область – 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По состоянию на утро 19 апреля 2020 в Центр общественного здоровья Украины поступило 731 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 17368 сообщений о подозрении на COVID-19.

Примечательно, что тенденция с заболеваемостью COVID-19 в Украине несколько улучшилась, тогда как 17 апреля был подтвержден 501 новый случай заболевания, 18 апреля – 444, а за минувшие сутки 343. Динамика роста заболеваемости коронавирусом снижается.

Как сообщал “источник”, в Киеве зараженных коронавирусом COVID-19 планируют транспортировать в капсулах.