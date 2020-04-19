Прикольные поздравления с Пасхой: шуточные пожелания и позитивные картинки

Уже в это воскресенье, 19 апреля, наступил светлый праздник Пасхи. В этот нельзя грустить, потому что тот, кто будет не весел в Светлое Христово Воскресение, будет скучать и весь год. Подарите родным и близким хорошее настроение, отправив шуточное поздравление.
“источник” подготовил прикольные поздравления с Пасхой 2020, которые развеселят каждого, кто их получит. Выбирайте наиболее понравившиеся стишки и будьте уверены, что настоящие ценители юмора по достоинству их оценят.
Шуточные поздравления с Пасхой
Пост заставил похудеть,
На колбаску не смотреть,
На сметану и на творог,
А ведь он нам очень дорог!
Но пришла на помощь Пасха,
Пост прошел, привет, колбаска,
Поздравляем! Поздравляем!
Пасху с радостью встречаем!
Пасха в гости прибежала –
Наедимся до отвала!
На столе кулич сверкает –
Гладким боком привлекает.
Неспроста открыт кагор –
Чтоб сердечный разговор
Долго в этот праздник длился,
Каждый отмечать стремился!
Скатерть белая, свеча,
Аромат от кулича,
Льется в рюмочки кагор.
Пить немного – уговор.
Разноцветие яиц,
И улыбки светлых лиц.
С праздником!
Христос Воскрес!
Как на Пасху, как на Пасху
Яйца все вогнали в краску.
Кончен пост, прибавим в весе.
Добрый день! Христос Воскресе!
Пусть сладкий вкус пасхальных куличей
На талии твоей не отразится,
Ждет много впереди счастливых дней,
Пусть чудо обязательно случится!
Пусть ломится ваш стол от вкусных блюд,
А деньги к вам рекою пусть текут,
Пусть жизнь побалует волшебной сказкой,
Со светлым праздником вас поздравляю, с Пасхой!
Прошел уже Великий пост,
А с ним – печаль и грусть, и страсти…
За возвращенье жизни – тост:
Да будем в здравии и счастье!