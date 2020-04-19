Прикольные поздравления с Пасхой: шуточные пожелания и позитивные картинки

Уже в это воскресенье, 19 апреля, наступил светлый праздник Пасхи. В этот нельзя грустить, потому что тот, кто будет не весел в Светлое Христово Воскресение, будет скучать и весь год. Подарите родным и близким хорошее настроение, отправив шуточное поздравление.

“источник” подготовил прикольные поздравления с Пасхой 2020, которые развеселят каждого, кто их получит. Выбирайте наиболее понравившиеся стишки и будьте уверены, что настоящие ценители юмора по достоинству их оценят.

Шуточные поздравления с Пасхой

Пост заставил похудеть,

На колбаску не смотреть,

На сметану и на творог,

А ведь он нам очень дорог!

Но пришла на помощь Пасха,

Пост прошел, привет, колбаска,

Поздравляем! Поздравляем!

Пасху с радостью встречаем!

Пасха в гости прибежала –

Наедимся до отвала!

На столе кулич сверкает –

Гладким боком привлекает.

Неспроста открыт кагор –

Чтоб сердечный разговор

Долго в этот праздник длился,

Каждый отмечать стремился!

Скатерть белая, свеча,

Аромат от кулича,

Льется в рюмочки кагор.

Пить немного – уговор.

Разноцветие яиц,

И улыбки светлых лиц.

С праздником!

Христос Воскрес!

Как на Пасху, как на Пасху

Яйца все вогнали в краску.

Кончен пост, прибавим в весе.

Добрый день! Христос Воскресе!

Пусть сладкий вкус пасхальных куличей

На талии твоей не отразится,

Ждет много впереди счастливых дней,

Пусть чудо обязательно случится!

Пусть ломится ваш стол от вкусных блюд,

А деньги к вам рекою пусть текут,

Пусть жизнь побалует волшебной сказкой,

Со светлым праздником вас поздравляю, с Пасхой!

Прошел уже Великий пост,

А с ним – печаль и грусть, и страсти…

За возвращенье жизни – тост:

Да будем в здравии и счастье!