Никто не был так суров: Трамп неожиданно похвастался отношениями с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что несмотря на санкции против Москвы и жесткие меры американской администрации, отношения с президентом России Владимиром Путиным у него по-прежнему хорошие.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не считает ли Трамп, что отношения с рядом стран, включая Россию, у США ухудшились, глава Белого дома перечислил свои успехи.

“Никто не был так суров с Путиным, как я. И он это знает лучше всех. Посмотрите на санкции. Посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу… Но вместе с тем, у меня очень хорошие отношения с Путиным, у меня получилось заключить сделку с Россией, Саудовской Аравией, ОПЕК+, это сохранит нам Техас, Северную Дакоту, Оклахому и другие штаты”, — заявил Трамп.

Как сообщал “источник”, Россия и Саудовская Аравия достигли договоренностей о существенном сокращении добычи нефти. Группа ОПЕК+ и другие производители обсудили сокращение добычи в объеме до 20 миллионов баррелей в сутки.