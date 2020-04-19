Спасаешь других, но превращаешься в “бомбу”: врач рассказал о “битве” с коронавирусом в Украине

Анестезиолог реанимационного отделения одной из больниц Ивано-Франковская рассказал о реалиях борьбы с коронавирусом в Украине – спасая жизни украинцев врач подвергает опасности себя и своих близких.

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Об этом сообщает “Галка”.

“Спокойствия нет ни у кого. Одно дело, когда люди на карантине боятся подхватили что-то в супермаркете или на улице, а другое – когда ты 8-12 часов контактируешь с подтвержденными тяжелыми случаями “короны”. Любая неосторожность может запустить цепную реакцию, ценой человеческих жизней. На самом деле сильное моральное давление”, – признался врач.

По его словам, лично для него кардинально все изменилось после появления первых больных в больнице. С тех пор отдельная от семьи посуда, никаких совместных трапез или собраний в одной комнате.

“Ты спасаешь жизнь незнакомых людей, с другой стороны – ты становишься ходячей бомбой для родных, подвергаешь их на прямую опасность. Ты видишь, насколько эти люди зависимы от адекватного ухода и, симптоматического, а также превентивного от осложнений лечения. А с другой стороны ты становишься ходячей бомбой для родных, родителей, ты ухаживаешь и помогаешь старшим членам семьи и подвергаешь всех на прямую опасность. Это же касается медсестер, младшего персонала, они часто являются ключевыми звеньями жизнедеятельности целых семей, и разрываются между двумя фронтами”, – рассказал он.

Врач рассказывает, что к пандемии страна была не готова, ему и его коллегам более недели, с начала карантина, приходилось работать или с минимальной защитой, или с тем, что успели купить лично перед волной паники.

“Видел фотографии коллег в импровизированных костюмах с перешитой простыни, или очках еще пожалуй советского образца. Если размер великоват – не беда, хуже если бы рукава в комбинезоне были по локоть. Удобства нет никакого, даже обойти две палаты с больными – это уже испытание, а когда дело доходит до стрессовых ситуаций – ощущение будто сидишь в турецкой бане. У тебя несколько ограниченное поле зрения, скованные движения, но другого выхода нет. Сегодня ты обеспечен полноценным многократным комбинезоном, респиратором, очками, щитком для лица. Перчаток, масок хватает, чтобы соблюдать правила пользования средствами защиты. Эти все вещи не является гарантией защиты, необходимо соблюдение правил одевания, снятия одежды, ведь можно будет сделать только хуже себе и персоналу, с которым ты часто работаешь круглые сутки. Следы с лица не исчезают по несколько часов, особенно на голове (твердая рамка щитка), и за ушами, на краях респиратора – ведь он должен плотно прилегать к лицу”, – рассказал он.

Врач признается, что в идеале максимальное время пребывания в средствах индивидуальной защиты – 4 часа, однако в реальности приходится и 6 и 8 носить, дальше все должно утилизироваться и браться новое.

“В наших реалиях: пока вещи сняты – они кварцуются, и хранятся в отведенном месте. К сожалению еще недавно приходилось использовать один халат (время до комбинезонов) несколько смен подряд. Общее отделение делится на чистую и инфицированную зону (палаты и коридор между ними). Входы в отдел с разных сторон, и работники обязаны соблюдать зондирование. В прихожей эта вся экипировка одевается, и только потом идется непосредственно к пациентам. Больше всего времени в защите проводят медсестры и младший персонал, однако они стараются чередоваться, когда есть возможность, помогать друг другу”, – сказал анестезиолог.

Врач, также объяснил, каким образом лечат больных коронавирусом в Украине.

“Доказательной базы 100% лечения вируса действительно нет. Однако уже есть протоколы с опытом других стран и, скажем, полевыми исследованиями, определенные сдвиги есть. Эти протоколы направлены на предупреждение бактериальных осложнений, пневмоний, адекватную оксигенотерапию. Однако есть и первые результаты исследований других стран. Например, тот же гидроксихлорохин (плаквенил) – включен в новый протокол лечения. Пациенты реанимации городских больниц лечатся за счет государства, большинство назначений выдает больница”, – рассказал он.

Ранее “источник” сообщал, что по данным на субботу, 18 апреля, уровень смертности от коронавируса в Италии снова уменьшился.