Самые красивые смс-поздравления с Пасхой: короткие стихи

19 апреля православный мир отмечает Пасху – главный религиозный праздник в году. В этот день верующие приветствуют друг друга словами: “Христос Воскрес! Воистину Воскрес!”. Также важно не забыть поздравить родных и близких со Светлым Христовым Воскресением.

Поскольку в 2020 году Пасха пройдет в условиях вынужденной изоляции, то поздравить родственников можно, отправив душевное смс-поздравление. “источник” собрал самые лучшие короткие поздравления с Пасхой 2020, которые можно отправить, не выходя из дома. Выбирайте наиболее понравившиеся смс-ки и будьте уверены, что каждый получатель улыбнется, читая ваш душевный месседж.

Смс-поздравления с Пасхой

С праздником Пасхи,

Счастья, добра,

Жизни прекрасной,

Здоровья, тепла!

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Мира, счастья и добра,

В праздник светлый Вам желаю.

Счастья, веры и тепла,

Вас я с Пасхой поздравляю.

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Пасха – праздник светлый,

Радостный, весенний!

Ведь Христос принес сегодня

Людям всем спасенье!

***

Со светлой Пасхой поздравляю,

Найти тебе к счастью дорогу желаю,

Чтоб Господь благодать свою подарил,

И мир ярким светом в тот день озарил!

***

В день Пасхи – счастья и достатка,

Прекрасных, мягких куличей,

В душе спокойствия, порядка

И много светлых, добрых дней.

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Господь пускай благословит,

От бед и зла пусть оградит,

Подарит счастье и добро,

Святое воскресение пришло!

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Христос воскрес! Тебя я поздравляю

В Пасхальный день хочу тебе сказать,

Что наилучшего тебе желаю –

Счастливым быть, любить и процветать.

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Природа нежным трепетом полна,

Мерцают звезды в глубине небес.

Царит над грешным миром тишина.

Христос воскрес! Воистину воскрес!