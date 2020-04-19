Самые красивые смс-поздравления с Пасхой: короткие стихи

19 апреля православный мир отмечает Пасху – главный религиозный праздник в году. В этот день верующие приветствуют друг друга словами: “Христос Воскрес! Воистину Воскрес!”. Также важно не забыть поздравить родных и близких со Светлым Христовым Воскресением.
Поскольку в 2020 году Пасха пройдет в условиях вынужденной изоляции, то поздравить родственников можно, отправив душевное смс-поздравление. “источник” собрал самые лучшие короткие поздравления с Пасхой 2020, которые можно отправить, не выходя из дома. Выбирайте наиболее понравившиеся смс-ки и будьте уверены, что каждый получатель улыбнется, читая ваш душевный месседж.
Смс-поздравления с Пасхой
С праздником Пасхи,
Счастья, добра,
Жизни прекрасной,
Здоровья, тепла!
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Мира, счастья и добра,
В праздник светлый Вам желаю.
Счастья, веры и тепла,
Вас я с Пасхой поздравляю.
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Пасха – праздник светлый,
Радостный, весенний!
Ведь Христос принес сегодня
Людям всем спасенье!
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Со светлой Пасхой поздравляю,
Найти тебе к счастью дорогу желаю,
Чтоб Господь благодать свою подарил,
И мир ярким светом в тот день озарил!
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В день Пасхи – счастья и достатка,
Прекрасных, мягких куличей,
В душе спокойствия, порядка
И много светлых, добрых дней.
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Господь пускай благословит,
От бед и зла пусть оградит,
Подарит счастье и добро,
Святое воскресение пришло!
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Христос воскрес! Тебя я поздравляю
В Пасхальный день хочу тебе сказать,
Что наилучшего тебе желаю –
Счастливым быть, любить и процветать.
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Природа нежным трепетом полна,
Мерцают звезды в глубине небес.
Царит над грешным миром тишина.
Христос воскрес! Воистину воскрес!