В Киеве зараженных коронавирусом будут транспортировать в спецкапсулах: видео

В Киеве зараженных коронавирусом COVID-19 планируют транспортировать в капсулах.

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Видео с разработкой обнародовали в Facebook.

Капсулу создал предприниматель из Кременчуга, она весит 16 килограммов.

По словам разработчиков, в нее должны помещаться зараженные коронавирусом во время транспортировки, чтобы обезопасить медицинский персонал.

Как сообщал “источник”, в Украине по состоянию на утро 18 апреля коронавирусом заразились 5 106 человек (+444 за сутки) – 133 больных умерли и 275 человек выздоровели.

Количество киевлян, у которых подтвердился коронавирус, возросло на 65 человек, шестеро из них – медики. Всего в столице уже 770 подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших 24 женщины в возрасте от 24 до 69 лет и 41 мужчина – от 19 до 92 лет.