В Киеве агрессивный неадекват избил двух “копов”: всплыли скандальные подробности

В Киеве агрессивный неадекват избил двух “копов”, которые пытались его задержать за участие в драке.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Страну”.

Необычный инцидент произошел в пятницу на улице Круглоуниверситетской.

На спецлинию “102” поступил звонок, полиции сообщили, что на улице происходит драка. На место происшествия первым прибыл наряд полиции охраны, который был неподалеку.

Отмечается, что к прибытию “копов” все участники драки, кроме одного, успели сбежать. Именно он оказал ожесточенное сопротивление – избил инспектора полиции охраны и его коллегу водителя-полицейского, пытавшегося помочь напарнику.

Задержать мужчину удалось только прибывшему подкреплению. Полиция завела уголовное производство по ч. 1 ст. 345 УК Украины (Причинение легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей). Задержанному грозит до 3 лет лишения свободы за нападение на сотрудников полиции.

Как сообщал “источник”, ранее в Киеве водители устроили дикую драку посреди дороги.