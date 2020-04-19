На Прикарпатье пьяный водитель на скорости влетел в дом: фото и видео с места

В субботу, 18 апреля, в Ивано-Франковске, на улице Гаркуши, легковой автомобиль на высокой скорости врезался в дом – обломки транспортного средства разбросало по всей улице.

Об этом сообщают очевидцы в телеграмм-сообществе “ЧАТ 112”.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, не вписался в поворот и влетел в фасад одного из домов, после чего уже разбитая машина оказалась посреди дороги.

В пресс-службе патрульной полиции добавили, что вместе с 35-летним водителем в транспортном средстве находились двое пассажиров: 35-летняя женщина и 12-летний ребенок. Последних госпитализировали.

Между тем водитель прошел признание на состояние опьянения. Как оказалось, норма была превышена – 0,73 промилле.

Как отмечают свидетели, спасатели вырезали людей из машины.

Ранее “источник” сообщал, что в субботу, 18 апреля, на Объездной дороге Одессы столкнулись легковой автомобиль Toyota Corolla и грузовик Renault Magnum. Есть погибший.