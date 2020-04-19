Как правильно дезинфицировать маску, чтобы спастись от коронавируса: советы Комаровского, видео

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как правильно дезинфицировать маску, чтобы спастись от коронавируса.

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Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на его на канале в YouTube.

По словам Комаровского, для дезинфекции достаточно постирать маску в мыльной воде, не обязательно применять спирт.

“Просто замочить маски в тазике, накидать мыла, моющего средства для посуды, стирального порошка или белизны. Оставить на какое-то время, затем сполоснуть чистой водой, высушить и использовать повторно”, – пояснил врач.

Он уточнил, что не обязательно обрабатывать маску спиртом.

Как сообщал “источник”, ранее Комаровский рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от бессимптомного больного.