Киев снова возглавил рейтинг городов с самым загрязненным воздухом: печальные цифры

Ночью воскресенья, 19 апреля, Киев занял первое место в мире по загрязнению воздуха.

Об этом сообщает сервис iqair.

Уровень загрязнения воздуха поднялся до 255 при норме в 50, что превышало норму в несколько раз.

Но уже по состоянию на утро воскресенья цифры немного опустились. Киев оказался на третьей строчке. Уровень загрязненности, по состоянию на 7:12, составляет 190 единиц.

Напомним, что к вечеру субботы, 18 апреля, Киев опустился с первого места на 32 в рейтинге загрязненности воздуха. По состоянию на 19:00 индекс загрязнения составил 87, при норме в 50 пунктов.

Как сообщал “источник”, смог наблюдается не только в Киеве – топ-9 онлайн рейтинга украинских городов с наиболее загрязненным воздухом.

Также сообщалось, что по прогнозам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, смог в Киеве начнет рассеиваться уже с понедельника, 20 апреля.