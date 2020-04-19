Погода на Пасху: синоптики дали актуальный прогноз по Украине

В пасхальный день, в воскресенье, 19 апреля, в Украине будет достаточно прохладно, ночью столбики термометров опустятся ниже нулевой отметки.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На большей части Украины осадков не ожидается, только в Киевской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Одесской областях возможны дожди.

Днем в воскресенье столбики термометров покажут от плюс 10 до плюс 15 градусов, теплее всего на юге и Закарпатье, прохладнее всего – в центре страны.

Ночью ожидаются заморозки – от плюс 5 до минус 5 градусов.

“Ночью 18-20 апреля, в Украине, кроме юга, на поверхности почвы заморозки 0-5° (І уровень опасности – желтый), 18 апреля в северных и северо-западных областях, 19-20 апреля в северных, западных (кроме Закарпатья) и в Винницкой областях, 19 апреля и в восточных областях сильные (на поверхности почвы и в воздухе) заморозки 0-5 (II уровень опасности – оранжевый)“, – предупреждают синоптики.

Как сообщал “источник”, по прогнозам народных синоптиков, ощутимого потепления в Украине стоит ждать не раньше мая.