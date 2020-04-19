В России копы уже угрожают оружием нарушителям карантина: видео

В сети появилось видео, снятое в Краснодарском крае России, на котором полицейские угрожают оружием нарушителям карантина.

Соответствующие кадры опубликованы в Twitter Лентач.

На видео – спортивная площадка, на которой двое полицейских и двое мужчин, один из них в спортивной одежде, вероятно они занимались физическими упражнениями. Полицейские достали пистолеты, один из них направил оружие в сторону мужчин. Однако те начали возмущаться, что правоохранители угрожают оружием.

Осторожно! Присутствует нецензурная лексика!

В Краснодарских пабликах разошелся видос, где полицейские при помощи оружия призывают граждан соблюдать режим самоизоляции. Кажется, у кого-то от вседозволенности совсем кукуха поехала pic.twitter.com/iQkbvspdWE — Лентач (@oldLentach) April 18, 2020

Как сообщал “источник”, Россия стремительно поднимается в рейтинге мировых государств, в которых больше всего зараженных коронавирусом. В то же время местные врачи отмечают, что среди людей наблюдается небывалая паника. При малейшем поднятии температуры россияне вызывают врачдом, в больницах из-за этого происходит настоящий “ад”.