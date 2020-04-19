Чемпионка мира по плаванию произвела фурор своей тренировкой на кухне: видео

Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова произвела фурор среди болельщиков роликом своей тренировки на кухне.

Видео спортсменка выложила в Instagram.

Ефимова сымитировала заплыв несколькими стилями плавания, удерживая тело в воздухе, а ноги на барной стойке. В комментарии к посту она написала: “Плаваем на суше или кухне. Все новое – это хорошо забытое старое! Ловите несколько упражнений для плавания на суше“.

Ефимова является самой титулованной пловчихой в истории России. В ее активе 17 медалей чемпионатах мира (6 – золотых, 7 – серебряных и 4 – бронзовые). Также на ее счету две серебряные и одна бронзовая медаль Олимпийских игр.

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