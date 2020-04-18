Появились забавные фотожабы про лекарство от коронавируса

Украинцы продолжают активно обсуждать тему смертельного коронавируса, создавая про него смешные фотожабы.

Более 150 тысяч умерших: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Так, несколько работ авторы посвятили теме лекарства от смертельной заразы.

На одной из фотожаб лекарство представили в виде напитка “Тархун”, а на другой высмеяли вечную проблему с мазью “Звездочка”, которую так сложно открыть.

Напомним, что украинцы в соцсетях шутят по поводу закрытых парикмахерских во время карантина. Как известно, они могут возобновить свою работу с 1 мая.

Также “источник” сообщал, что в сети показали меткую фотожабу на тему ситуации вокруг коронавируса, который активно распространяется по всему миру.