Пасхальные богослужения 2020: прямые трансляции служб в церквях Украины

В воскресенье, 19 апреля, православные и греко-католики отмечают один из самых больших религиозных праздников – Пасху. Однако, из-за карантина в связи с пандемией коронавируса в Украине верующих просили оставаться дома и не посещать в этот день церковь, а присоединиться к праздничному богослужению в онлайн режиме.

“источник” предлагает своим читателям посмотреть онлайн трансляции богослужений.

Пасхальная служба Украинской греко-католической церкви будет транслироваться с 7:30 до 11:00 19 апреля.

Отметим, что трансляция Литургии с Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ будет транслироваться и с синхронным переводом жестовым языком. Начало – в 8:45.

Служба Православной Церкви Украины началась с 23:00 18 апреля и продлится до 3:00 19 апреля.

Аналогично транслируется и служба Украинской православной церкви – в ночь с 18 на 19 апреля с 23:00 до 3:00.

Подробнее о том, как будут праздновать Пасху-2020 в Украине, читайте в материале “источника”: Пасха дома: священники рассказали, как это будет.