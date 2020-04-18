Российская легенда боев без правил жестко высказался о пропагандисте Соловьеве

Легендарный российский боец смешанных единоборств Олег Тактаров в жесткой форме высказался о кремлевском пропагандисте Владимире Соловьеве.

Мнением о так называемом журналисте бывший спортсмен поделился в прямом эфире в Instagram.

“Как отношусь к Владимиру Соловьеву? Убогое существо, которое нашло мерзкую работу. Может быть, ему надо большую семью кормить, не знаю“, – сказал Тактаров.

Также бывший боец заявил, что испытывает жалость к Соловьеву, но никак не ненависть, с которой, по его словам, к пропагандисту относятся некоторые молодые люди.

В 1995 году Тактаров стал первым российским чемпионом UFC, одержав победу на турнире UFC 6.

Ранее “источник” сообщал, что топ-пропагандист Кремля устроил на росТВ истерику, призвав расстрелять украинца.