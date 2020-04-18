В Италии празднуют маленькую победу над коронавирусом: озвучены обнадеживающие цифры

По данным на субботу, 18 апреля, уровень смертности от коронавируса в Италии снова уменьшился. Напомним, что минимальный показатель за последний месяц был достигнут еще 12 апреля.

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Как сообщили в Управлении гражданской защиты Италии, зафиксировано также уменьшение количества инфицированных в отделениях интенсивной терапии.

За прошлые сутки было 482 летальных случая, это значительно меньше, чем предыдущим днем, когда жертв коронавируса было 575. Таким образом общее количество умерших в стране увеличилось до 23 227 человек.

Также за сутки зафиксировано 3 491 новый случай инфицирования, почти столько же, как и днем ранее.

В данное время в Италии госпитализировано 25 007 зараженных, из которых 2 733 находятся в реанимации. Количество больных уменьшается уже несколько дней подряд.

С начала эпидемии коронавирусом в этой стране заразилось уже 175 925 человек. Активных случаев заболевания – 107 771. С начала эпидемии вылечились 44 927, из них 2 200 за последние сутки.

Как сообщал “источник”, в Италии коронавирус все еще ежедневно забирает сотни жизней, но жизнелюбивые итальянцы уже строят планы на летние каникулы.