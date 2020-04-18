Благодатный огонь прибыл в Украину: опубликованы видео

Вечером в субботу, 18 апреля, накануне праздника Пасхи, представители Украинской православной церкви Московского патриархата доставили из Иерусалима в Украину благодатный огонь. Видео доставки уже опубликовано в сети

Как видно, на опубликованных кадрах самолет приземлился в аэропорту Борисполь. Впоследствии делегация УПЦ МП привезла огонь в Свято-Воскресенская церковь, рядом с Киево-Печерской лаврой. Верующих там нет из-за карантина.





Православной церкви Украины Благодатный огонь должны передать ночью.

Как сообщал “источник”, в воскресенье, 19 апреля, на канале UA:Перший покажут богослужения в честь праздника Пасхи сразу трех церквей в режиме онлайн трансляций.