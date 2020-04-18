Известный футболист пропал в ОАЭ во время эпидемии коронавируса

Французский полузащитник бельгийского футбольного клуба Андерлехт Самир Насри пропал в ОАЭ во время эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает La Dernier Heure.

Согласно информации источника, 32-летний хавбек отправился в ОАЭ в конце марта, когда его команда ушла на карантин. С того времени он не выходил на связь с клубом и не отчитывался тренерскому штабу о проделанной работе, которую футболисты выполняют в домашних условиях.

Кроме того, Насри перестал активничать в социальных сетях. Так, в последний раз он написал пост в Instagram еще 1 апреля.

Самыми известными клубами в карьере Насри были “Манчестер Сити” и “Арсенал”. В составе сборной Франции он выходил на поле 41 раз.

Ранее “источник” сообщал, что легендарный английский футболист скончался от коронавируса.