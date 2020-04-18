В России врачи “дезертировали” из больницы, полной больных коронавирусом

Семеро медиков из больницы российского города Уфы, где коронавирусом заразились сразу 170 человек, не стали ждать результатов теста и самовольно покинули закрытое на карантин учреждение.

Как сообщили в пресс-службе судов Башкирии, врачей и медперсонал постановили вернуть принудительно.

“Кировским районным судом Уфы рассмотрено семь административных исковых заявлений главного санитарного государственного врача Республики Башкортостан о помещении граждан под медицинское наблюдение в недобровольном порядке”, – сказано в сообщении.

Сбежавшие сотрудники больницы уверяли на суде, что их официально отпустили домой на самоизоляцию. Доводы только одного из привлеченных к административной ответственности показались суду убедительными. Остальные шестеро будут обязаны вернуться под медицинское наблюдение.

Как ранее сообщал “источник”, Россия стремительно поднимается в рейтинге мировых государств, в которых больше всего зараженных коронавирусом.