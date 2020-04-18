Подруга звезды футбола потеряла статус самой популярной девушки Испании: фото

Джорджина Родригес, подруга звездного футболиста Криштиану Роналду, потеряла статус самой популярной девушки Испании в социальной сети Instagram.

По количеству подписчиков избранницу португальского нападающего туринского “Ювентуса” обошла актриса Эстер Экспозито. За жизнью работницы сферы кино в социальной сети следит 19,4 млн человек.

Instagram Эстер Экспозито

На Родригес подписано “всего” 17,6 млн пользователей Instagram.

Instagram Джорджины Родригес

Отметим, что в данный момент Роналду, Родригес и их дети находятся на самоизоляции на острове Мадейра. Яркая девушка встречается с Криштиану с 2016 года. В 2017 году у пары родилась дочка. Также у звездного футболиста есть три старших ребенка от суррогатных матерей.

Ранее “источник” сообщал, что эффектная девушка Роналду потрясла подписчиков откровенным фото.