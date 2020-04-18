Полиция ищет двух “героев”, устроивших пожары под Киевом: видео с поджигателями

Полиция Киевской области разыскивает двух граждан, которые передвигаясь на мопедах без номерных знаков умышлено подожгли сухую траву в пойме реки Ирпень.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

“Это уже совсем не жители сел, которые по недомыслию поджигают сухую траву для того, чтоб облегчить себе весенние полевые работы в огороде”, – заметил он.

Замминистра обратился к гражданам, имеющим информацию о личностях или возможном местонахождении этих двух злоумышленников, с просьбой сообщить об этом в полицию.

В своем посте он также высказал мнение экспертов, что пожары, начавшиеся в Киевской и продолжившиеся в Житомирской области носят характер массовых умышленных поджогов.

“Подозрение вызывает и тот факт, что пожары, начавшиеся в Чернобыльской зоне к северу от Киева, а затем продолжившиеся в Житомирской области к северо-западу от Киева, наложились на устойчивый северо-западный ветер, относящий продукты горения в сторону столицы”, – проявил дедуктивные способности Антон Геращенко.

Еще одним свидетельство умышленности поджогов, по его мнению, является то, что массовых лесных пожаров в Беларуси, к югу, востоку и западу от Киева, а также в других регионах украинского Полесья не наблюдается.

Как сообщал “источник”, ранее полиция задержала одного из злоумышленников, по вине которого произошел пожар в Чернобыльской зоне.