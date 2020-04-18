В сети показали жуткое видео, как снайпер боевиков целится по бойцу ВСУ на Донбассе

Стало известно, как боевики на Донбассе охотятся на украинских бойцов. В сети появилось видео выстрела вражеского снайпера.

Жуткое видео опубликовал в своем аккаунте в Twitter пользователь под ником Necro Mancer.

На снятых кадрах видно, что вражеский снайпер стреляет дважды. Первый раз промахивается, появляются искры от рикошета пули. После второй попытки украинский боец падает.

В подписи к видео, которое появилось в соцсети Вконтакте, сказано, что кадры были отснято, вероятно, в июне 2019 года.

“Снайпер роа стреляет по бойцу ВСУ, предположительно, июнь 2019 года”, – сказано в подписи к видео.

Как ранее сообщал “источник”, 31 марта на Донбассе в результате обстрела боевиков двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Напомним, что с начала нынешнего года на Донбассе погибло 45 украинских военнослужащих.