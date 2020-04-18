Команда Милевского проиграла в чемпионате Беларуси из-за Хачериди: видео

Брестское “Динамо” потерпело поражение в матче 5-го тура чемпионата Беларуси от “Витебска”.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче был забит по вине украинца Евгения Хачериди. На 85-й минуте он привез пенальти в ворота своей команды и был удален за удар пяткой игрока соперника. 11-метровый удар в составе “Витебска” реализовал Ион Николаеску.

Интересно, что удаление Хачериди стало вторым в матче для “Динамо”. На 73-й минуте игры вторая желтая карточка была показана Кики Габи.

В составе “Динамо” участие во встрече приняли еще два украинца – Артем Милевский и Александр Нойок. Первый был заменен на 77-й минуте, а второй провел полный матч.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

5-й тур

ВИТЕБСК – ДИНАМО Брест – 1:0

Гол: Николаеску, 87 (с пенальти).

Удаления: Габи, 73; Хачериди, 85.

Ранее “источник” сообщал, что Милевский принес “Динамо” первую победу в чемпионате Беларуси.