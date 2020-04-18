Просвета не видно: в Британии продолжают сотнями умирать от коронавируса

По данным на субботу, 18 апреля, за последние сутки в Великобритании, где количество смертей от COVID-19 уже превысило 10 тысяч человек, от болезни, вызванной коронавирусом, умерли 888 человек.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Великобритании.

Таким образом общее число умерших в стране возросло до 15 464.

За последние сутки было проведено 21 389 тестов на коронавирус, подтверждено 5 526 новых случаев заболевания.

По состоянию на 18 апреля в Великобритании зафиксировано 114 217 положительных тестов на коронавирус. Всего в стране проведено 460 437 тестов.

Как сообщал “источник”, в Великобритании от коронавируса скончался 17-летний подросток.