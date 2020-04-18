Зато мост Кличко у нас есть: в сети бурно обсуждают ЧП с “пожаркой”, недоехавшей до села под Житомиром

Инцидент с пожарной машиной, которая провалилась на деревянном мосту во время тушения пожаров в Житомирской области стал поводом для обсуждений в соцсетях.

Фото с этого происшествия опубликовано на Facebook-странице сообщества “Киев Оперативный”.

“Ох, и мосты … И как по такому мосту могла проехать пожарная машина, чтобы потушить пожар в селе Нижняя Рудня (Житомирская область)?” – подписан опубликованній снимок.

В комментариях пользователи с гневом обсуждают это происшествие, упрекая власти в том, что средства выделяются на показуху, а не на строительство действительно важных объектов.

“Зато мост Кличко у нас есть. А все остальное не видно и х*й с ним”, – пишут в комментариях.

Как сообщал “источник”, в МВД Украины не исключают, что пожары в Чорнобыльский зоне и в Житомирской области, ставшие причиной загрязнения воздуха в Киеве, могут быть результатом спланированной диверсии.

Напомним, что в последние дни уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг очень высоких показателей.