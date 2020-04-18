Вся мощь пропала: что случилось с самым сильным мальчиком планеты за 19 лет, видео

19 лет назад Ричард Сандрак считался сильнейшим мальчиком планеты, однако сегодня от его былой мощи не осталось и следа.

Сюжет о судьбе парня был показан на американском телевидении.

Так, стало известно, что мальчик начал заниматься спортом в возрасте 2 лет. Его отец, бывший чемпион по боевым искусствам, и мать, занимавшаяся аэробикой, всячески этому способствовали. В 8 лет Ричард получил прозвище “Маленький Геркулес”, тогда его называли самым сильным мальчиком планеты.

Однако после того, как отец оказался за решеткой после обвинения в избиении супруги, мальчик забросил спорт. Сейчас он работает каскадером в Universal Studios. 26-летний парень признался, что в один из моментов занятия спортом показались ему скучными.

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