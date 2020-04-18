Красивые поздравления с Пасхой: душевные стихи и яркие открытки

В воскресенье, 19 апреля, православный мир отмечает важнейший христианский праздник – Пасху или Светлое Христово Воскресение. В этот день принято радоваться воскресению сына Божьего и собираться всей семьей за праздничным столом. Также важно не забыть поздравить родных, с которыми не получится встретиться из-за введенного по всей стране карантина.

Сделать это можно с помощью душевных строк или красочной открытки с пожеланиями. “источник” собрал самые лучшие поздравления с Пасхой 2020 в стихах и картинках.

Поздравления с Пасхой в стихах

С Пасхой поздравляю,

От души тебе желаю,

Бога вовсе не гневить

И всегда счастливым быть.

Много счастья испытать.

Никаких проблем не знать,

Чтоб за добрые дела

Милость воздана была!

Христос воскрес! Звенят колокола.

И сердце сразу радостно забьется.

Пусть будет ваша жизнь всегда светла,

Обид и зла пускай в душе не остается.

Звенит апрель: “Христос воскрес”!

Колокола в церквях ликуют!

И луч добра скользнул с небес,

Голубки радостно воркуют! Пусто солнцем расцветет весна,

Пусть праздник Пасхи будет!

Светлое Христово Воскресение!

Сколько радости оно несет, тепла!

От души сегодня поздравляем

С Пасхой Светлой – счастья и добра!

Пожелать хотим Вам просвещения

И удачи Вам на каждый день!

Пусть сопутствует во всем везение

И болезни не накроет тень!

С Пасхой тебя поздравляю,

Истинной веры желаю,

Пусть все будет отлично

На работе и в жизни личной.

Пусть светлые помыслы будут,

Как день! И я не забуду,

Как важно верить и знать

И о добре вспоминать!

Праздник жизни наступил,

Людям на земле открыл:

Есть на земле спасенье,

Для душ как искупленье.

Сын Божий путь всем указал,

Для всех спасителем он стал.

Мы славим с наслажденьем

Святое воскресенье!

Поздравляю с Пасхой,

С весной и надеждой,

С зелеными листьями

И травой свежей!

И пусть они летят

До голубых небес.

Два великих слова –

Христос Воскрес!