Красивые поздравления с Пасхой: душевные стихи и яркие открытки

В воскресенье, 19 апреля, православный мир отмечает важнейший христианский праздник – Пасху или Светлое Христово Воскресение. В этот день принято радоваться воскресению сына Божьего и собираться всей семьей за праздничным столом. Также важно не забыть поздравить родных, с которыми не получится встретиться из-за введенного по всей стране карантина.
Сделать это можно с помощью душевных строк или красочной открытки с пожеланиями. “источник” собрал самые лучшие поздравления с Пасхой 2020 в стихах и картинках.
Поздравления с Пасхой в стихах
С Пасхой поздравляю,
От души тебе желаю,
Бога вовсе не гневить
И всегда счастливым быть.
Много счастья испытать.
Никаких проблем не знать,
Чтоб за добрые дела
Милость воздана была!
Христос воскрес! Звенят колокола.
И сердце сразу радостно забьется.
Пусть будет ваша жизнь всегда светла,
Обид и зла пускай в душе не остается.
Звенит апрель: “Христос воскрес”!
Колокола в церквях ликуют!
И луч добра скользнул с небес,
Голубки радостно воркуют! Пусто солнцем расцветет весна,
Пусть праздник Пасхи будет!
Светлое Христово Воскресение!
Сколько радости оно несет, тепла!
От души сегодня поздравляем
С Пасхой Светлой – счастья и добра!
Пожелать хотим Вам просвещения
И удачи Вам на каждый день!
Пусть сопутствует во всем везение
И болезни не накроет тень!
С Пасхой тебя поздравляю,
Истинной веры желаю,
Пусть все будет отлично
На работе и в жизни личной.
Пусть светлые помыслы будут,
Как день! И я не забуду,
Как важно верить и знать
И о добре вспоминать!
Праздник жизни наступил,
Людям на земле открыл:
Есть на земле спасенье,
Для душ как искупленье.
Сын Божий путь всем указал,
Для всех спасителем он стал.
Мы славим с наслажденьем
Святое воскресенье!
Поздравляю с Пасхой,
С весной и надеждой,
С зелеными листьями
И травой свежей!
И пусть они летят
До голубых небес.
Два великих слова –
Христос Воскрес!