За сутки в Луганской области выявили 15 больных COVID-19

Об этом сообщил председатель областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

«Проверка всех больных пневмонией, и лиц, которыеранее контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом, дала неутешительные результаты. На Луганщине зафиксировано 15 новых случаев заболевания COVID-19 », – отметил Сергей Гайдай.

Новые случаи, в частности, выявлены в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске, Беловодске, Рубежном и Варваровке Кременского района, передает пресс-служба ЛОВГА

Среди них контактные лица второго уровня из числа госпитализированных ранее жителей Рубежного: четыре новых диагноза COVID-19 подтверждены в Варваровке, один – в Рубежном.

Пятеро заболевших – контактные лица из Лисичанска.

Еще пять – больные пневмонией, которых проверяли на наличие коронавируса: три человека с Старобельска, один – из Северодонецка, одна – из Беловодска.

«Эпидемическая ситуация в области обострилась. Мы не должны допустить распространения коронавируса. Поэтому оставайтесь дома ради себя и близких », – отметил Сергей Гайдай.

Всего в области зафиксировано 24 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 3 человека, 21 болеет.