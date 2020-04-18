Погибшая дочь легендарного баскетболиста установила рекорд НБА: видео

Дочь легендарного баскетболиста Коби Брайанта Джианна, которая погибла вместе с отцом во время авиакатастрофы 26 января текущего года, стала самой молодой девушкой, выбранной на драфте НБА.

Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что вместе с Джианной на драфте также были выбраны Алисса Алтобелли и Пейтон Честер, которые погибли в той же аварии. После церемонии супруга легендарного баскетболиста Ванесса поблагодарила НБА за оказанную честь в память о ее дочери, которая ушла из жизни в возрасте 13 лет.

Напомним, вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение в Калабасасе. Вместе с ним на борту находились восемь человек. Все они погибли.

Ранее “источник” сообщал, что в США прошел вечер памяти Коби Брайанта.