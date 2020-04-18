COVID-19 на Луганщине: троих выздоровевших выписали из больницы

На Луганщине есть первые трое выздоровевших, которые болели COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА

Вчера был выписан из Рубежанской центральной городской больницы первый заболевший в области, житель Рубежного Александр Романовский.

Также выздоровели женщина из Рубежного и человек, который постоянно проживает на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области.

Они все время находились под медико-санитарным надзором, им был предоставлен полный курс лечения.

По этому поводу председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай отметил: «Приветствую всех, кто получил первую победу над коронавирусом на Луганщине: и врачей, и их пациентов. Это очень приятная новость. Пожалуй символично, что это произошло накануне Пасхи ».

Также Сергей Гайдай выразил искренние слова благодарности нашим медикам. Среди прочего он сказал: «Низкий вам поклон, что без жалости к себе делаете все возможное для лечения больных. Я вспоминаю видео из европейских стран, когда после очередной тяжелой смены и борьбы за жизнь больных COVID-19 жители городов встречали врачей аплодисментами. Браво луганским медикам. Горжусь вами! »

Глава области отметил, что благодаря своевременно принятым карантинным мерам на Луганщине ситуация с распространением пандемической инфекции контролируется.

«Надеюсь, нам удастся сдержать появления большего количества заболевших», – сказал он. И добавил, что для этого нужно ответственное отношение жителей области к этой проблеме. «Потому что это не грипп, а не ОРВИ – это болезнь коварная, и ее последствия могут быть непредсказуемы и трагические», – отметил Сергей Гайдай.

«Уважаемые земляки! Призываю вас оставаться дома, отмечать любимый праздник Пасхи с родными людьми, – еще раз обратился к жителям области Сергей Гайдай. – Можно посмотреть в прямом эфире трансляции богослужений из храмов Луганщины и Украины. Еще придет время, когда наша повседневная жизнь вернется к нормальному ритму. И все будет, как раньше. А сегодня берегите свою жизнь и здоровье. Христос Воскресе! »