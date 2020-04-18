Почему Украина оказалась неготовой к пандемии коронавируса: названа причина

Бывший заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук считает, что уничтожение санитарно-эпидемиологической службы (СЭС) три года назад сделало страну неготовой противодействовать эпидемии коронавируса в Украине.

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Об этом он заявил в интервью UBR.ua.

По его словам, обвинения в наличии коррупционной составляющей не должны были стать причиной полной ликвидации СЭС.

Бывший топ-чиновник считает, что для того, чтобы искоренить коррупцию, достаточно было забрать у ведомства определенные функции, но оставить за ним эпидемиологический надзор и контроль за разработкой, внедрением и соблюдением общегосударственных мер. Таким образом противодействовать эпидемии коронавируса можно бы было через сеть СЭС, которая была в каждой области и районе.

“Мы сегодня оказались не готовы [к эпидемии]… Предыдущий министр Емец вернул должность главного санитарного врача, и я уверен, что и господин Степанов продолжит эту линию. Это позитив, но ведь мы тушим “пожары” сейчас… Я абсолютно уверен, что если бы была структура санэпидемстанции, которая контролировала эпидситуацию, то мы реагировали бы и более вовремя, и более качественно”, – считает Михаил Загрийчук.

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал три критические симптомы, которые могут свидетельствовать о том, что человек заболел коронавирусом.