Звезда UFC поднял на руки баскетболиста-гиганта: видео

Боец смешанных единоборств Франсис Нганну, выступающий в сильнейшем промоушене этого вида спорта UFC, во время встречи с легендой баскетбола Шакилом О’Нилом поднял его на руки.

Видео эпизода Нганну опубликовал в Instagram.

В ролике видно, что боец UFC и бывший баскетболист пересеклись в спортзале. После совместного фото Нганну взял О’Нила на руки и поднял его.

В комментарии к посту экс-претендент на чемпионский титул UFC написал: “Шак, ты не такой тяжелый, как я думал. Наверное, именно поэтому ты мог летать по площадке“.

Во время игровой карьеры вес О’Нила составлял порядка 150 кг. Сейчас он весит несколько больше.

Ранее “источник” сообщал, что боец MMA жестко нокаутировал оскорбившего его боксера.