У Авакова сделали неожиданное заявление о причинах масштабных пожаров в Украине

В МВД Украины не исключают, что пожары в Чорнобыльский зоне и в Житомирской области, ставшие причиной загрязнения воздуха в Киеве, могут быть результатом спланированной диверсии.

Об этом в Facebook написал советник главы МВД Зорян Шкиряк.

“Сейчас все указывает на то, что это могла быть заранее продуманная кампания, с расчетом направления ветра. Цель заказчиков и организаторов понятна: попытка дестабилизации ситуации, нагнетание истерии и усиление панических настроений среди населения в условиях карантина и противодействия распространению коронавируса“, – пишет Шкиряк.

От имени МВД и Нацполиции он призвал украинцев сообщать о выявлении факта и местонахождения предполагаемых поджигателей и диверсантов, которые осуществляют провокации с поджогами в лесных зонах.

Шкиряк также напомнил, что наказание за такие преступления очень суровое и пообещал найти тех, кто совершал поджоги.

Как сообщал “источник”, Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала видео пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Также сообщалось, что лесные пожары привели к концентрации продуктов горения в атмосфере. Названы девять городов Украины с самым загрязненным воздухом.