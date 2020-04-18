В Киеве появился сказочный мурал, посвященный масштабным пожарам в Украине

В Киеве появился мурал, посвященный пожарам в Украине, которые наносят невосполнимый ущерб природе.

Об этом сообщил автор мурала, известный киевский уличный художник Виталий Гидеван на своей Facebook-странице.

На новом мурале можно увидеть современную интерпретацию Алисы в Стране чудес, которая сидит верхом на пасхальном кролике.

“Это история о современной Алисе, которая помогает пасхальному кролику спастись от пожара! Найти место, где птички смогут петь свои замечательные песенки, где расцветет весна и наступит великий праздник. Клубы дыма и пепла, созданные человеческой рукой. Зачем?”, – пишет автор мурала.

Как сообщал “источник”, ранее Виталий Гидеван на фасаде столичного детского сада в микрорайоне Софиевской Борщаговки создал мурал с изображением коалы, посвященный лесным пожарам в Австралии, из-за которых погибли миллионы животных.