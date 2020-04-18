Новинский анонсировал прибытие в Украину Благодатного огня

Народный депутат Украины Вадим Новинский сообщил, что чартерный авиарейс, направленный по благословению Блаженнейшего митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия в Иерусалим за Благодатным Огнем, вылетел из Израиля и находится на пути в столичный аэропорт “Борисполь”.

Об этом он сообщил в Facebook.

“Каждый год в Великую Субботу верующие всех православных Церквей мира ждут у Гроба Господня схождения Благодатного Огня, как весть о Воскресении Христа. В этом году по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия и в содействии с Украинской Православной Церковью мы с Божьей помощью организовали доставку Благодатного Огня из Иерусалима в Киев”, – сообщил Новинский

Архиереи Украинской Православной Церкви епископ Барышевский Виктор (Коцаба) и епископ Переяслав-Хмельницкий Дионисий (Пилипчук) вместе с членом Наблюдательного совета Благотворительного Фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы, генеральным директором “Смарт-Холдинга” Алексеем Пертиным сопровождают Благодатный Огонь в Украину, сказано в сообщении.

По словам Вадима Новинского, вечером 18 апреля представители епархий УПЦ возьмут его, чтобы привезти во все областные и районные центры, во все приходы Церкви. После 20:00 все желающие смогут зажечь свечу от лампады с Благодатным Огнем в Свято-Воскресенском (Афганском) храме Киева, в котором уже приняты необходимые меры, чтобы раздача Огня происходила с соблюдением безопасной дистанции между верующими и надлежащих мер безопасности.

“Мы встречаем Благодатный Огонь с верой в то, что Господь защитит нас и нашу страну, а Божья Благодать принесет нам мир и исцелит все наши расколы, и духовные, и политические. Вместе с Церковью мы молимся об укреплении нашего духа во время сегодняшних испытаний и об исцелении наших сограждан от эпидемии. Пусть Благодатный Огонь согреет наши души и наполнит любовью сердца. Поздравляю нас всех с самым большим и радостным праздником, со Светлым Христовым Воскресением!”, – сказал Вадим Новинский.