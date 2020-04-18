Как горят леса в Чернобыле и под Житомиром: последние подробности, видео с места и карта

Госслужба по чрезвычайным ситуациям показала видео пожаров в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Соответствующие кадры размещены на странице ГСЧС Украины в Facebook.

Первое видео снято утром в субботу, 18 апреля в ходе облета Чернобыльской зоны. Виден эпицентр одного из пожаров. Он находится на значительном расстоянии от ЧАЭС.

Второе видео снято в Житомирской области. Пожарные ведут борьбу с огнем в лесу.

Как отмечают в ГСЧС, по состоянию на 15 часов субботы, 18 апреля спасатели оказывают помощь в борьбе с пожарами работникам 4 лесхозов.

Сейчас остается 9 очагов возгорания, из которых 5 локализованы, а на 4 продолжаются работы по ограничению распространения.

К тушению пожаров привлечены 655 человек и 108 единиц техники. В том числе задействованы 3 самолета АН-32П, которыми 18 апреля осуществлено 12 сбросов (96 тонн) воды.

Как сообщал “источник”, ранее в Сумской области на территории Гетманского национального природного парка произошел пожар, в котором погибло множество птиц.