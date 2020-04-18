Когда смог над Киевом рассеется: спасатели назвали дату

По прогнозам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, смог в Киеве начнет рассеиваться уже с понедельника, 20 апреля.

Об этом председатель ГСЧС Николай Чечеткин сообщил на ежедневном совещании у президента Владимира Зеленского.

“В начале следующей недели ветер изменит направление на северный, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице“, – сказано в сообщении пресс-службы президента.

Спасатели подчеркнули, что радиационный фон в норме, также нет угрозы “Укрытию” на ЧАЭС и хранилищу радиационных отходов из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

Кроме того, горит более 3 тысяч гектаров лесов и травяных настилов в Житомирской и Киевской областях. Смог собирается над Киевом, в воздухе повышенное содержание продуктов горения – диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

В мэрии просят киевлян не выходить на улицу без необходимости держать окна закрытыми и пить больше воды.

Как сообщал “источник”, смог наблюдается не только в Киеве – топ-9 онлайн рейтинга украинских городов с самым загрязненным воздухом.