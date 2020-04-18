Испания установила новый антирекорд по зараженным коронавирусом: озвучены страшные цифры

Количество умерших от коронавируса в Испании увеличилось до 20 043, за последние сутки COVID-19 убил 565 жителей страны.

Более 150 тысяч умерших: как меняется ситуация с коронавирусом в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает El Pais.

За последние сутки подтвердились 3658 новых случаев заражения коронавирусом, что на полторы тысячи меньше, чем днем ранее. Общее количество инфицированных составляет 191 726 человек. По данным Министерства здравоохранения Испании, 74 662 больных коронавирусом выздоровели.

Вместе с тем, власти Испании надеются, что после 26 апреля страна сможет начать возвращаться к “нормальной жизни”. С начала недели возобновили работу предприятия, не относящиеся к критической инфраструктуре, в частности в сфере промышленности и строительства.

Как сообщал “источник”, ранее появились тревожные данные о новом всплеске смертности от коронавируса в Испании – после снижения суточного количества смертей, оно снова начало возрастать.