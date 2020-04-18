Дым занесло аж до Франции: на Западе опубликовали отчет про радиактивный пожар в зоне ЧАЭС

По данным Французского института радиозащиты и ядерной безопасности (IRSN), в пробах воздуха в Киеве во время масшабного пожара в Чернобыльской зоне были зафиксированы повышенные уровни радиоактивного цезия-137.

Как сказано в опубликованном отчете, пик радиоактивного загрязнения пришелся на 10-11 апреля.

За этот период уровень радиоактивного изотопа был почти на порядок выше, чем в то время, когда загорание только начиналось.

“Эти значения значительно выше, чем значения, обычно измеряемые для цезия-137 в воздухе в Киеве, и свидетельствуют о прохождении загрязненных воздушных масс”, – говорится в отчете.

При этом французские исследователи отмечают, что показатели загрязнения остаются умеренными и не имеют последствий для здоровья. Доза радиации, которую житель, проживающий вблизи района ЧП, мог бы получить, не является незначительной, но все же остается низкой.

В докладе также говорится, что следы пожара с первых дней возгорания ветром доносило по воздуху даже до Франции. В течение наиболее интенсивного периода повторного выброса радиации загрязненный воздух, возможно, попал в Беларусь, Румынию и Болгарию.

IRSN продолжит проводить испытания в течение следующей недели, чтобы лучше понять ситуацию.

Как ранее сообщал “источник”, качество воздуха в Киеве на этой неделе было зарегистрировано как худшее в мире.